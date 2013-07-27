Ночью на мэра Феодосии совершено покушение

09:10, 27 июля 2013
Общество
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На мэра крымского города Феодосия Александра Бартенева совершено покушение, он госпитализирован.

Он дважды — в 2008 и в 2010 году — избирался мэром Феодосии / Фото: ktelegraf.com.ua

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель крымского управления МВД.

«Покушение совершено сегодня ночью. Это был огнестрел. Бартенев в реанимации», - сказал источник.

Сегодня в Симферополе пройдет экстренным брифинг начальника крымской милиции Михаила Слепанева.

Бартеневу 57 лет. Он дважды — в 2008 и в 2010 году — избирался мэром Феодосии, имеет звание Герой Украины.

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