Ночью на мэра Феодосии совершено покушение

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель крымского управления МВД.

«Покушение совершено сегодня ночью. Это был огнестрел. Бартенев в реанимации», - сказал источник.

Сегодня в Симферополе пройдет экстренным брифинг начальника крымской милиции Михаила Слепанева.

Бартеневу 57 лет. Он дважды — в 2008 и в 2010 году — избирался мэром Феодосии, имеет звание Герой Украины.