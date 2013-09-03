Суды могут признать недействительной сессию и решения Киеврады по бюджетникам

В 14.00 начнется слушание в Киевском апелляционном административном суде по жалобе столичных горорганизаций ВО «Батькивщина» и политической партии «Гражданская позиция» на постановление окружного административного суда Киева от 9 августа 2013 по иску третьего лица с самостоятельными требованиями на предмет спора, депутата Киевского городского совета Юрия Дмитрука, к заместителю городского головы - секретарю Киевского городского совета Галине Гереге и Киевскому городскому совету о признании наличия у них компетенции (полномочий) как у субъектов властных полномочий.

Окружной административный суд признал компетенцию на осуществление полномочий, предусмотренных Законом Украины «О местном самоуправлении в Украине», у Киевсовета, избранного на внеочередных выборах 25 мая 2008 года, а также у заместителя городского головы – секретаря Киевсовета Галины Гереги. Суд также решил, что эта компетенция остается вплоть до избрания нового состава Киевского городского совета на очередных местных выборах. Теперь это решение оспаривается оппозицией. По утверждению экспертов, в случае положительного решения Апелляционного суда появятся основания для объявления Киевсовета нелегитимным. Также могут быть признаны незаконными решения, принятые на сессии Киевсовета 19 августа.

Еще одно дело будет слушаться также в 14.00 в Окружном административном суде Киева. Народные депутаты от «Батькивщины» Юрий Одарченко и Александр Черноволенко требуют признать незаконным и отменить распоряжение Гереги о назначении заседания Киевсовета 19 августа, исходя из того, что процедура назначения, по мнению истцов, была нарушена. А именно, по мнению истцов, были нарушены требования Закона Украины «О доступе к публичной информации» при созыве сессии. Как отмечают юристы, в случае положительного решения по этому иску также могут быть признаны незаконными решения, принятые на «социальной» сессии 19 августа.

Политологи уже назвали подачу исков оппозицией «ошибочным шагом». Так, по мнению президента Украинской академии политических наук Николая Михальченко, «решать политические вопросы за счет избирателя – это политическое самоубийство. Врачи, учителя, остальные киевляне, которых может затронуть это решение (речь идет о признании заседания 19 августа незаконным, - ред.) не поймут такого хода «Батькивщины». Если у бюджетников в случае положительного решения суда начнут отбирать уже полученные надбавки, это будет серьезным ударом, потому что зарплата у них небольшая, их семьям важна каждая заработанная копейка», - считает Николай Михальченко.

Напомним, что помимо решений о выделении надбавок столичным бюджетникам на сессии 19 августа были приняты другие важные для жизнедеятельности и развития Киева решения. Так, депутаты выделили деньги безработным киевлянам, принимавшим участие в общественных работах, изыскали средства на выполнение проектных работ по строительству метро на Теремки-2 и на Троещину, на завершение строительства станции метро «Теремки», работы по реконструкции Почтовой площади и ряда улиц, на приобретение снегоуборочной техники, на ремонт магистральных канализационных коллекторов и другое.