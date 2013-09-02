Названы три украинских фильма, претендующие на оскаровскую номинацию

За премию Американской академии кинематографических искусств и наук в номинации «Фильм на иностранном языке», возможно, будут соревноваться «Вечное возвращение» режиссера Киры Муратовой, «Параджанов» режиссеров Сержа Аведикяна и Елены Фетисовой и «Хайтарма» режиссера Ахтема Сейтаблаева.

Об этом УНИАН сообщили в Общественной организации «Ассоциация продюсеров Украины», при которой создан национальный Оскаровский комитет.

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Фильм «Вечное возвращение» режиссера Муратовой и производства кинокомпаний SOTA Cinema Group и Wise Vision (Украина) получил в 2013 году премию «Ника» в номинации «Лучший фильм стран СНГ и Балтии».

Картина рассказывает об истории мужчины и женщины, которые не виделись много лет. Героев фильма, на первый взгляд, ничего не связывает, они лишь бывшие однокурсники. Однажды Он приезжают в Ее город, чтобы посетить и спросить совета в жизненной ситуации: Он любит двух женщин и не знает, как поступить...

В украинский прокат фильм выходит 26 сентября 2013 года.

Фильм «Параджанов» - дебютный полнометражный фильм сорежиссера Фетисовой (Украина) и Аведикяна (Франция), снятый в копродукции Украины, Франции, Грузии и Армении при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, ARTE FRANCE, Грузинского и Армянского Национальных киноцентров. С украинской стороны фильм представляет киностудия «Интерфильм».

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На Одесском международном кинофестивале фильм получил приз «Золотой Дюк» за Лучший украинский полнометражный фильм.

В украинский прокат фильм выходит 26 сентября 2013 года.

Первый крымскотатарский полнометражный художественный фильм «Хайтарма» (Возвращение) режиссера Сейтаблаева снят крымской телекомпанией АТР.

Фильм создан на основе реальных событий и рассказывает о сталинской депортации крымских татар в мае 1944 года, а также судьбе летчика, национального героя крымских татар Амет-Хана Султана.

Фильм вышел в украинский прокат 17 мая 2013 года.

Украинский Оскаровский комитет планирует 12 сентября объявить фильм-номинант от Украины на премию «Оскар».

В состав Украинского Оскаровского комитета входят выдающиеся деятели отечественного кинематографа и кинокритики: народная артистка Украины Ада Роговцева, народный артист Украины, кинорежиссер Олег Фиалко (председатель Комитета), лауреат технической премии Оскар Анатолий Кокуш, председатель Национального Союза кинематографистов Сергей Трымбач, кинокритик, ведущий телепрограммы «Аргумент-кино» Владимир Войтенко, писатель, сценарист Андрей Курков, продюсер, президент АПУ Алексей Серков, продюсер, вице-президент АПУ Дмитрий Колесников, продюсер, сценарист Игорь Савиченко, режиссер Сергей Маслобойщиков и президент Украинской киноассоциации Денис Ржавский .

В США номинанты в 24-х категориях будут объявлены 16 января 2014 года, а сама 86-я церемония вручения премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2013 год состоится 2 марта 2014 года в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе.