«Вечное возвращение» признан лучшим фильмом СНГ и Балтии

Как сообщили УНИАН в SOTA Cinema Group, торжественная церемония вручения 26-й Национальной кинематографической премии «Ника» состоялась 2 апреля в Московском государственном академическом театре оперетты.

Кроме украинского фильма, за победу в номинации «Лучший фильм стран СНГ и Балтии» боролись фильм-воспоминание Георгия Параджанова «Все ушли» (Россия, Грузия, Чехия); военная драма «Если все» Натальи Беляускене (Армения); фильм-легенда Аюба Шахобиддинова «Небеса – моя обитель» (Узбекистан) и мелодрама эстонского режиссера Пеэтера Симма «Одинокий остров».

Получая приз из рук актера Владимира Зельдина и актрисы, режиссера Веры Глаголевой, продюсер фильма Олег Кохан поблагодарил киноакадемиков за высокую оценку картины.

«Этот приз принадлежит огромному количеству людей. Творческой группе во главе с Кирой Муратовой, сопродюсерам и партнерам картины, поддержка которых помогла фильму появиться на свет. Новая работа Киры Георгиевны возвращает нас в настоящее искусство и игру вне времени и национальности. Хочется, чтобы оно было вечным», – отметил О.Кохан.

Мировая премьера фильма «Вечное возвращение» состоялась в конце 2012 года в рамках основного конкурса Римского МКФ.

По словам продюсера О.Кохана, новая картина выйдет в прокат в этом году. Поклонники творчества К.Муратовой смогут оценить режиссуру и игру актеров Ренаты Литвиновой и Сергея Маковецкого, Натальи Бузько и Виталия Линецкого, Олега Табакова и Аллы Демидовой.

За годы существования «Ники» фильмы К.Муратовой не раз отмечались киноакадемиками: картина «Мелодия для шарманки» стала лучшим фильмом стран СНГ и Балтии 2009 года, «Два в одном» – 2006 г. А «Увлечения» и «Астенический синдром» были названы лучшими игровыми фильмами 1994 и 1990 года. Кроме того, за «Астенический синдром» К.Муратова была удостоена «Ники» за режиссуру.

В главной номинации «Лучший фильм года» победу в этом году одержала интерпретация первой части одноименной трагедии Иоганна Вольфганга Гете «Фауст» в исполнении Александра Сокурова. В этой категории также были представлены историческая драма Андрея Прошкина «Орда», военная драма «Белый тигр» Карена Шахназарова, психологическая драма Павла Лунгина «Дирижер», а также «вечная комедия русской жизни» Авдотьи Смирновой «Кококо».

*** Национальная кинематографическая премия «Ника» учреждена в 1987 году как профессиональный кинематографический приз, присуждаемый за достижения в области кинематографии и за профессиональный вклад в развитие отечественного кино. Победители в номинациях определяются тайным голосованием более 600 членов российской киноакадемии. Художественным руководителем и основателем премии является кинорежиссер Юлий Гусман.

SOTA Cinema Group – украинская кинокомпания, которая занимается продюсированием полнометражных художественных фильмов.

Приоритетом деятельности SOTA Cinema Group является производство фильмов с авторской стилистикой и социально-значимым посылом. Фильмы кинокомпании четырежды становились обладателями «Ники» в категории «Лучший фильм стран СНГ и Балтии».