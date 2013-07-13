В Одессе открылся IV международный кинофестиваль (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, торжественное открытие состоялось вчера поздно вечером в Одесском национальном академическом театре оперы и балета.

По красной дорожке, длиной в 80 метров, прошли звезды украинского и мирового кинематографа. В их числе: режиссеры Кшиштоф Занусси и Кира Муратова, актеры Георгий Делиев, Борис Барский, Олег Школьник, Олег Филимонов, Ирина Апексимова, Гоша Куценко, Надежда Мейхер, а также легендарный Эмир Кустурица.

По красной дорожке прошли светские персоны, включая главу Государственного агентства по вопросам кино Украины Екатерину Копылову и вице-премьер-министра Украины Константина Грищенко, мэра города Алексея Костусева, губернатора региона Эдуарда Матвийчука, депутатов областного и городского советов.

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Официальную церемонию открытия ведут популярные украинские телеведущие Алексей Суханов и Маша Ефросинина.

К участникам, гостям и организаторам обратился Грищенко, зачитавший приветствие Президента Украины Виктора Януковича.

Открылся фестиваль полнометражной лентой Джеффри Чендора «Не угаснет надежда», где главную и единственную роль играет легенда американского кинематографа, двукратный лауреат «Оскара» – 76 летний Роберт Редфорд. По словам продюсера фильма Анны Герб, во время съемок фильма использовалось оборудование, построенное для съемок «Титаника» Джеймса Кэмерона. Съемки – реальные, без монтажа, проводились на Багамах, на побережье Мексики и Калифорнии.

По словам президента ОМКФ Виктории Тигипко, нынешний фестиваль перешагнет барьер в 100 тыс. зрителей.

В процессе отбора международного конкурса селективная фестивальная комиссия просмотрела около тысячи лент, в том числе - на 27 кинофестивалях: на Каннском, Берлинском и Венецианском, а также кинофорумы в Софии, Варшаве, Локарно, Москве, Плзене, Роттердаме и т. д. Для участия в конкурсных программах фестиваля было получено 650 заявок.

Для международного конкурса отобраны ленты 11 режиссеров из США, Великобритании, Израиля, Грузии, Италии, Польши, Германии, Румынии, Франции, Индии, России и Украины. На национальную кинопремию претендуют 4 фильма в полнометражной секции, включая байопик «Параджанов», и 12 короткометражных.

Жюри определит победителей международного конкурса в категориях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» и «Лучшая актерская работа». В этом году его возглавил продюсер Александр Роднянский. В составе жюри - немецкая актриса Франциска Петри, британский продюсер франшизы о Гарри Поттере Таня Сегачян, режиссер, актриса и педагог Нана Джорджадзе (Грузия/Германия/Россия) и успешный украинский писатель, автор более 20 киносценариев Андрей Курков.

В составе жюри Украинской национальной кинопремии - режиссер, кинокритик и куратор социально-кинематографических проектов Марк Казинс (Великобритания), сооснователь одного из самых влиятельных кинофестивалей короткометражного кино в Клермон-Ферране Жорж Боллон (Франция), грузинский продюсер и кинодеятель Тамара Татишвили, а также украинский композитор Вадим Храпачев.

В рамках ОМКФ - кинопоказы под открытым небом. На Потемкинской лестнице – фильм «Восход солнца», на Ланжероновском спуске - «Приморский бульвар», «Тени забытых предков».

Фестиваль продлится по 20 июля включительно.