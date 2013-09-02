На Харьковщине нашли плантацию конопли площадью в 150 футбольных полей

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью Управления МВД Украины на Южной железной дороге, конопля росла между рядами подсолнуха на площади свыше 90 гектаров.

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Во время осмотра угодья сотрудники транспортной милиции с привлечением военнослужащих внутренних войск изъяли почти 1,5 тонны растений. Изъятое направлено на исследование.

По оценке специалистов, оптовая стоимость наркотического зелья, изготовленного из такого количества растений, могла составить приблизительно 1,5 млн. дол.

По словам начальника Управления МВД Украины на Южной железной дороге Андрея Мельниченко, установлено, что поле принадлежит одному из частных сельскохозяйственных предприятий Харьковской области.

Сейчас работы по уничтожению незаконных посевов продолжаются.

Милиция проводит мероприятия по установлению лиц, причастных к выращиванию наркосодержащих растений.

По этому факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины (посев или выращивание снотворного мака или конопли), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Досудебное расследование продолжается.