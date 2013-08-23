В Донецкой области сожгли 250 кустов конопли

Как сообщили УНИАН сегодня в пресс-группе Управления СБ Украины в Донецкой области, наркоплантацию сотрудники СБУ выявили на прошлойнеделе на территории Краснолиманского района Донецкой области. В лесополосе с малоприметным подъездом для автотранспорта росло около двух с половиной сотен кустов конопли, высота растений достигала 2,5 - 2,6 метров.

По теме: Мужчина организовал наркоплантацию в огороде между подсолнухов

По материалам СБУ органами милиции начато уголовное производство по ст.310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание 7 лет до лишения свободы.

В настоящее время весь наркоурожай уничтожен. В сообщении подчеркнули, что таким образом правоохранители не допустили попадание на «черный» рынок наркотического вещества на сумму почти 240 тыс. грн.