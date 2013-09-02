Германия готова предоставить консультативную помощь украинскому бизнесу

Об этом шла речь на встрече Первого заместителя Министра экономического развития и торговли Украины Анатолия Максюты с руководителем Немецкой консультативной группы по вопросам экономических реформ, исполнительным директором консультативной компании «Берлин Экономикс» Рикардо Джуччи.

«При вхождении в европейское экономическое пространство Украина рассчитывает на увеличение инвестиций из стран - членов ЕС, а также на рост объемов украинского экспорта в Евросоюз», - сказал Анатолий Максюта.

В ходе встречи обсуждался вопрос дальнейших совместных шагов на пути евроинтеграции нашего государства. Так, Рикардо Джуччи отметил, что немецкая сторона готова предоставить консультативную помощь украинскому бизнесу для более легкой адаптации при выходе на европейский рынок.

«Немецкая консультативная группа по вопросам экономических реформ готова принять участие в организации мероприятий (например, семинаров, конференций, консультаций) для украинских предпринимателей, которые будут направлены на разъяснение условий выхода и работы на рынке ЕС», - отметил Рикардо Джуччи.

Анатолий Максюта поблагодарил собеседника за предложение и высказался за совместную работу над дальнейшей его реализацией.

Во время встречи стороны также обсудили показатели экономического развития в Украине, ситуацию, связанную с усложнением процедуры растаможивания украинской продукции на таможенной территории Российской Федерации. В ходе беседы была высказана возможность относительно действий Украины, направленных на применение международных правил и норм ВТО для разрешения этой ситуации.

Во время разговора стороны затронули вопрос привлечения Украиной кредитных средств МВФ. Первый заместитель Министра отметил, что украинская сторона поддерживает продолжение сотрудничества с этой международной финансовой организацией, однако, условия, выполнение которых необходимо для предоставления Украине очередного кредитного транша, требуют дополнительной экспертной проработки.