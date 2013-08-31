Украина просит Россию отпустить на поруки азовского рыбака - МИД

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

В частности, как говорится в сообщении, 30 августа состоялась встреча генерального консула Украины в Ростове-на-Дону с заместителем прокурора Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры (г. Новороссийск), который ведет дело Федоровича. Среди прочего, в ходе встречи было высказано предложение рассмотреть вопрос о взятии Федоровича на поруки. В этот же день официальным представителям российской стороны передана соответствующая нота, проинформировали в МИД.

В министерстве также добавили, что с Федоровичем поддерживается регулярный телефонный контакт, в том числе по вопросам обеспечения медицинских и бытовых потребностей во время пребывания на территории России, а также формирования линии защиты при расследовании возбужденного в отношении него уголовного дела.

2 сентября генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону лично посетит Федоровича в г. Ейск, проведет консультации с адвокатом, а также встретится с руководством региона и местных правоохранительных органов.

Вопрос расследования инцидента в Азовском море и дела Федоровича находится на особом контроле министра иностранных дел Украины, добавили в МИД.

Как сообщал УНИАН, вечером 17 июля катер пограничной службы России столкнулся в Азовском море с украинским баркасом. Четыре рыбака погибли. Одного члена экипажа - Александра Федоровича - спасли.

После столкновения Федорович попал в больницу в Ейске (Краснодарский край, Россия), откуда его впоследствии выписали.

21 июля Следственным отделом Пограничного управления Краснодарского края в отношении рыбака Федоровича было возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (противозаконный вылов водных биологических ресурсов). Сейчас он ожидает суда в российском Ейске.

МИД Украины настаивает на возвращении Федоровича в Украину.