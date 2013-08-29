В Умани запретили уличную торговлю в местах паломничества хасидов

Как сообщили УНИАН в Уманском горотделе милиции, торговля запрещена на улице Пушкина, где раньше местные жители торговали с земли продуктами и сувенирами. Запрет на торговлю введен в связи с эпидемиологической ситуацией и террористическими актами в мире.

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В то же время в горотделе милиции отмечают, что продукты и промышленные товары иностранцы смогут купить в магазинах, которые находятся вблизи места паломничества.

Местные предприниматели возмущены этим решениям и обещают добиться права торговать в районе паломничества.

Также местная власть запретила проезд такси в район паломничества хасидов, где действует пропускной режим. Проезд будет разрешен только спецтранспорту.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Новый год по иудейскому календарю у могилы цадика Нахмана встретили почти 23 тысячи паломников из 24 стран мира. На иудейский Новый год хасиды приезжают в Умань, чтобы помолиться на могиле цадика раби Нахмана.

Справка УНИАН. Раби Нахман из Брацлава (1772-1810) — основатель брацлавского (бресловского) хасидизма. Похоронен в Умани на еврейском кладбище. Могила цадика раби Нахмана (Брацлавского) - одна из самих уважаемых святынь хасидов, место ежегодного массового паломничества.