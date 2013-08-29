Умань готовится к массовому паломничеству тысяч хасидов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Уманского горисполкома со ссылкой на заместителя городского головы Умани Петра Паевского, в этот день в Умань приедет около 3 тысяч хасидов. Пик заезда придется на 3 сентября, когда в Украину приедет более 7 тысяч паломников-хасидов.

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По словам Паевского, заезд паломников будет осуществляться через международный аэропорт «Борисполь» и аэропорты городов Винница и Одесса. Все вопросы авиа- и автоперевозки решены. В Умани ожидают, что в город прибудет более 800 автобусов и микроавтобусов.

По данным Международного благотворительного фонда имени раби Нахмана, на нынешнее празднование иудейского Нового года в Умань съедутся более 24 тысяч паломников из разных стран мира.

Как сообщал УНИАН, на празднование 5774 еврейского нового года Рош-га-Шана этой осенью в Умани ожидается приезд более 24 тысяч паломников из 24 стран мира.

В прошлом году Новый год по иудейскому календарю у могилы цадика Нахмана встретили почти 23 тысячи паломников из 24 стран мира. В этом году Новый год хасиды будут праздновать с 4 на 5 сентября.

Справка УНИАН. Ежегодно в Умань съезжается более 20 тысяч хасидов, чтобы отпраздновать Рош–га-Шана на могиле раби Нахмана – проповедника и духовного лидера брацлавских хасидов – философско-мировоззренческого течения в иудаизме.

Раби Нахман из Брацлава (1772-1810) — основатель брацлавского (бресловского) хасидизма. Похоронен в Умани на еврейском кладбище. Могила цадика раби Нахмана (Брацлавского) в Умани - одна из самих уважаемых святынь хасидов, место ежегодного массового паломничества.