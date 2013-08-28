Оноприенко не смотрел телевизор и перечитал в тюрьме почти всю библиотеку

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Житомире сообщил журналистам заместитель начальника управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Житомирской области Анатолий Бобринёв.

По его словам, "Оноприенко отказался от телевизора, много читал и перечитал в тюрьме почти всю библиотеку".

Бобринёв уточнил, что серийного убийцу интересовала литература преимущественно философского содержания.

Также в течение этого года осужденный Оноприенко общался с журналистами издания "Известия в Украине" и давал интервью журналистам телеканала "ICTV".

Как сообщал УНИАН, осужденный к пожизненному заключению серийный убийца Оноприенко 27 августа умер в Житомирской тюрьме №8. Его в обморочном состоянии при обходе поста сектора для содержания мужчин-пожизненников в камере номер 240 обнаружил младший инспектор Житомирского учреждения исполнения наказаний №8. Безотлагательные реанимационные меры ни к чему не привели, после чего была констатирована смерть осужденного.

Предварительная причина смерти Оноприенко - острая сердечно-сосудистая недостаточность, ревматическая болезнь сердца.

Сейчас тело Оноприенко отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Из этических соображений Бобринёв не сообщил, где похоронят Оноприенко.

Справка УНИАН. Анатолий Оноприенко в период с 1989 по 1996 годы убил 52 человека, из них 11 детей. При этом остается большое количество инкриминируемых ему, но не доказанных, эпизодов.

Оноприенко был задержан весной 1996 года. 31 марта 1999 года он был осужден к казни, но из-за намерения Украины вступить в Совет Европы смертный приговор был заменен пожизненным заключением.