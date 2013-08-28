Тюремщики назвали причину смерти Оноприенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Житомире рассказал журналистам заместитель начальника управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Житомирской области Анатолий Бобринёв.

Также он назвал предварительную причину смерти заключенного - сердечно-сосудистая недостаточность.

По его словам, "сейчас мы можем констатировать, что предварительная причина смерти Оноприенко, по заключению врачей "скорой" - острая сердечно-сосудистая недостаточность, ревматическая болезнь сердца".

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"Оноприенко в обморочном состоянии при обходе поста сектора для содержания мужчин-пожизненников в камере номер 240 обнаружил младший инспектор Житомирского учреждения исполнения наказаний №8", - сообщил Бобринёв.

Он уточнил, что после этого медики приняли к Оноприенко безотлагательные реанимационные меры, которые ни к чему не привели, и тогда констатировали смерть осужденного.

Сейчас тело Онопренко отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Как сообщал УНИАН, 27 августа в Житомирской тюрьме №8 умер серийный убийца Анатолий Оноприенко, который был осужден к пожизненному заключению.

“Оноприенко умер сегодня в 17.15 от сердечного приступа”, - сообщил пресс-секретарь председателя Государственной пенитенциарной службы Украины Игорь Андрушко, отметив, что у Оноприенко и ранее были проблемы с сердцем.

Как сообщалось, Оноприенко в период с 1989 по 1996 годах убил 52 человек, из них 11 детей. При этом остается большое количество инкриминируемых ему, но не доказанных, эпизодов.

Оноприенко был задержан весной 1996 года. 31 марта 1999 года он был осужден к казни, но из-за намерения Украины вступить в Совет Европы смертный приговор был заменен пожизненным заключением.