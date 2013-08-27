В Крыму на холме, где ночевали туристы, случился оползень, 1 погибший (фото)
11:28, 27 августа 2013Общество
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В районе Судака в Крыму сегодня, 27 августа, рано утром случился оползень, в результате которого один турист погиб, еще один получил травмы.
Место оползня / Фото: ГСЧС
Трагедия произошла у горы Алчак-Кая, сообщает пресс-служба крымского управления ГСЧС.
Туристическая группа - 17 человек - остановилась на ночлег на верхушке холма. В 04.42 поступила информация о том, что по неизвестным причинам произошел сдвиг большого пласта земли.
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В результате оползня погиб 18-летний парень из Кривого Рога. Также пострадал 34-летний житель Судака. Он был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.
Место оползня / Фото: ГСЧС
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