В Запорожье многоэтажка раскололась на две части (видео)

В Запорожье может провалиться под землю многоэтажка с 400-ми людьми.

По теме: В Луганске ищут последнего жителя разрушенного взрывом дома

Оползни и проседания дома заметили еще полтора месяца назад. У людей сначала затопило погреба, вокруг образовались провалы, потом начал наклоняться и дом, сообщает ТСН.

Сейчас трещат балконы и газовые трубы, а тяжелые плиты над головами сместились почти на 15 сантиметров. Наглядно разрушения видны на крыше здания. Плита, которая соединяет третий и четвертый подъезды, едва держится.

Люди говорят, что уже скоро здесь могут появиться два отдельных дома, худшем случае - многоэтажка просто рухнет.

Между тем в мэрии людям сообщили, что специалисты будут ждать до ноября, пока не выяснят - стоит ли ремонтировать дом.

Коммунальщики же слова людей о постоянных оползнях отрицают. "С 12 июля по 9 августа пока ничего нет. На сегодняшний день никаких смещений не зафиксировано, поэтому надеемся, что это был какой-то оползень", - заявил Сергей Сероус, руководитель управления по обслуживанию жилого фонда КП "Основание".

Люди молятся, чтобы дом достоял до ноября, когда чиновники будут решать, что с ним делать.

Как сообщал УНИАН, 11 августа в Луганске мощный взрыв газа уничтожил три квартиры в высотке на улице Шевченко, 4. В результате взрыва погибли двое пенсионеров: 68-летний мужчина и 73-летняя женщина. Еще 16 человек пострадали. Среди травмированных есть трое детей. В тяжелом состоянии находится 12-летняя девочка.