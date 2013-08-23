Азаров обещает появление платных дорог уже "в ближайшем будущем"

«Хочу сообщить, что несколько таких проектов мы уже рассматривали в рабочем порядке. Поэтому в ближайшем будущем такие дороги начнут строить и у нас», - заявил Азаров.

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По его словам, коммерческая эксплуатация дорог позволит привлечь дополнительные финансовые ресурсы на ремонт действующих дорог и строительство новых.