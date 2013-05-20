В Украине построят шесть платных дорог
Государственное агентство автомобильных дорог Украины готовит несколько концессионных проектов по строительству платных дорог.
Об этом сообщает ForUm со ссылкой на главу ведомства Евгения Прусенко.
«Государственной программой активизации экономики на 2013-2014 гг. предусмотрена подготовка конкурсной документации и проведения концессионных конкурсов по шести объектах. Я уверен, что все это мы сможем реализовать», - сообщил он.
По словам Прусенко, речь идет о Большой Окружной дороге вокруг Киева, дорогах Ровно-Броды-Львов-Краковец, Харьков-Щербаковка, Одесса-Рени, Ульяновка-Николаев-Херсон-Крым и Новомосковск-Крым.
Прусенко подчеркнул, что эти проекты будут готовы не позже, чем через год, и запущены только в случае, если это будет экономически целесообразно.
«Платные дороги будут строиться рядом с альтернативными бесплатными. Цена может составить в рамках 30 копеек за километр для легкового автомобиля и до 1 грн - для грузового», - сообщил он.
Глава «Укравтодора» подчеркнул, что по предварительному анализу, проекты нужно запускать обязательно. «Да, это будут в первое время нагрузки на государственный бюджет, но мы и так привлекаем кредиты, не имея возможности их выплачивать», - резюмировал он.