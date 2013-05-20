В Украине построят шесть платных дорог

Об этом сообщает ForUm со ссылкой на главу ведомства Евгения Прусенко.

«Государственной программой активизации экономики на 2013-2014 гг. предусмотрена подготовка конкурсной документации и проведения концессионных конкурсов по шести объектах. Я уверен, что все это мы сможем реализовать», - сообщил он.

По словам Прусенко, речь идет о Большой Окружной дороге вокруг Киева, дорогах Ровно-Броды-Львов-Краковец, Харьков-Щербаковка, Одесса-Рени, Ульяновка-Николаев-Херсон-Крым и Новомосковск-Крым.

Прусенко подчеркнул, что эти проекты будут готовы не позже, чем через год, и запущены только в случае, если это будет экономически целесообразно.

«Платные дороги будут строиться рядом с альтернативными бесплатными. Цена может составить в рамках 30 копеек за километр для легкового автомобиля и до 1 грн - для грузового», - сообщил он.

Глава «Укравтодора» подчеркнул, что по предварительному анализу, проекты нужно запускать обязательно. «Да, это будут в первое время нагрузки на государственный бюджет, но мы и так привлекаем кредиты, не имея возможности их выплачивать», - резюмировал он.