Авария на «Стироле»: Спецрасследование подтвердило версию Фирташа

Основной причиной аварии на Горловском химическом заводе концерна "Стирол" стало истончение до 0,6-0,8 мм стенок трубопровода жидкого аммиака из-за длительного коррозионного воздействия окружающей среды и эрозионного воздействия рабочей среды.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе территориального управления Госгорпромнадзора Украины в Донецкой области со ссылкой на результаты специального расследования Госгорпромнадзора.

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Комиссия Госгорпромнадзора констатировала, что сопутствующими техническими причинами стало несоответствие технических решений по эксплуатации трубопровода жидкого аммиака требованиям безопасности при выводе трубопровода из технологического процесса для проведения капитального ремонта оборудования цеха № 1.

«Это привело к полному заполнению трубопровода аммиаком, отсеченного запорной арматурой с обеих концов от технологической системы, а следовательно, к значительному тепловому объемному расширению жидкого аммиака (повышению рабочего давления) в результате нагрева солнечным излучением в дневное время», - говорится в выводах комиссии.

Также сопутствующими причинами аварии, говорится в выводах комиссии, стало отсутствие технических решений при эксплуатации трубопровода жидкого аммиака, выведенного из технологического процесса для проведения капитального ремонта цеха № 1; неполное и некачественное проведение технического диагностирования трубопровода жидкого аммиака в несоответствии с программой работ по экспертному обследованию.

«Также сопутствующими организационными причинами аварии стали: невыполнение должностными лицами обязанностей, в частности, недостаточный контроль за содержанием трубопровода жидкого аммиака в технически исправном состоянии и его безопасной эксплуатацией, а также недостаточный контроль за выполнением работ по противокоррозионной защите закрепленного оборудования», - говорится в выводах комиссии.

В пресс-службе теруправления напомнили, что в результате аварии 35 работников получили острое отравление парами аммиака, в том числе 6 - со смертельным исходом. В настоящее время 29 работников находятся в лечебно-профилактических учреждениях г. Донецка.

Как сообщал УНИАН, 6 августа во время планового капитального ремонта на Горловском химическом заводе концерна «Стирол» произошла авария на аммиакопроводе. Из-за разгерметизации трубопровода произошли выбросы жидкого аммиака.

При аварии 6 августа погибли 5 работников цеха, 8 августа умер в больнице еще один пострадавший. В первые сутки были госпитализированы с ожогами и отравлением 24 человека, затем за врачебной помощью обратились еще несколько работников «Стирола», пострадавших при аварии.

Собственник Group DF, в который входит концерн «Стирол», бизнесмен Дмитрий Фирташ сразу же заявил, что причиной аварии на заводе концерна в Горловке стал не человеческий фактор, а износ металла аммиакопровода.