Ситуация на рынке внешних займов для Украины ухудшается

Как прокомментировал УНИАН руководитель аналитического департамента инвестиционной группы «Арт Капитал» Игорь Путилин, возобновился рост доходности евробонда «Украина-23». «На прошлой неделе, по данным «Блумберг» доходность была 9,4%, сейчас выросла до 9,7%. Ситуация на рынке еврооблигаций ухудшается с каждым днем. Инвесторы распродают активы развивающихся рынков. Для Украины доходность будет только расти», - пояснил эксперт. По мнению аналитиков группы, текущая доходность на рынке еврооблигаций не заинтересует Украину, поэтому внешний рынок остается закрытым, и для погашения долгов Украине необходимо искать внутренние ресурсы.

Аналитик рынка облигаций группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Тарас Котович также полагает, что в последнее время ситуация на внешних рынках для Украины складывается не в положительном ключе. «После публикации ряда положительных статистических данных в США, ожидания рынка о сокращении программы количественного смягчения (QE3) усилились, вызвав очередную волну роста ставок по американским обязательствам. Этот рост вызвал существенное повышение ставок и по украинским еврооблигациям, которые постепенно подбираются к уровню 10.0%», - пояснил эксперт. По его словам, новые заявления ФРС США о будущем QE3 могут быть уже в конце месяца, и до этого времени улучшение ситуации на внешних рынках маловероятно. «В случае объявления о сокращении поддержки рынков, ситуация для Украины может ухудшиться ещё», - добавил Котович.

Специалист по торговле облигациями инвестиционной компании Concorde Capital Юрий Товстенко также отметил, что ситуация на внешних рынках для Украины остается неблагоприятной. «Доходность 7-летних суверенных евробондов на вторичном рынке составляет 9,6%, 10-летних - 9,7%. Такие уровни доходности являются очень высокими для выхода с новым размещением, поэтому маловероятно, что правительство решится на это в ближайшем будущем», - прокомментировал эксперт.

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Сapital Сергей Фурса также не ожидает размещения евробондов Украины в ближайшие две недели. «Многие участники рынка в отпусках, так что торговая активность минимальна, что не способствует первичным размещениям. В целом же рынки остаются открытыми, хотя цены уже немного не те, что мы видели в первом полугодии. Таким образом, если Минфин решится сделать выпуск, стоить это будет дороже», - пояснил эксперт. По его прогнозам, новый выпуск евробондов может состояться в течение одного месяца, поскольку правительству нужны свежие заимствования.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2013 года Украина провела успешное доразмещение 10-летних суверенных евробондов на 1 млрд долл. с доходностью 7,625%, в апреле - на 1,25 млрд долл. с доходностью 7,5%.

В 2013 году, по прогнозу Минфина, Украина может занять на внешних рынках порядка 34,2 млрд грн, что по текущему курсу составляет около 4,3 млрд долл. США.

По словам директора департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галины Пахачук, Минфин готов выйти на рынок заимствований при условии приемлемой цены на размещаемые бумаги, при этом цена в 10% годовых является слишком высокой для Украины.

Во второй половине 2013 года властям предстоит выплатить 5,6 млрд долл., из которых 3,6 млрд долл. приходится на Минфин, 1,7 млрд долл. - на НБУ, а остальное, в виде процентных платежей, - на «Нафтогаз», Киевский горсовет, госбанки, «Укрзализныцю» и компанию «Финансирование инфраструктурных проектов». На 3-й квартал приходится 3,1 млрд долл., на 4-й - 2,6 млрд долл. платежей.