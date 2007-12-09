Самолёт выполнял бизнес-рейс с тремя пассажирами - гражданами Чехии

В самолете, упавшем сегодня вблизи киевского аэропорта “Жуляны” находилось 5 человек, из них 3 пассажира и 2 пилота.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Государственной авиационной администрации Украины Наталия АЛЮШИНА.

По ее словам, на борту самолета находились граждане Чехии.

Она сообщила, что самолет упал с высоты 2,5 километра. По ее информации, воздушное судно принадлежало Чешской Республике, владелец – MINIB Ltd, тип судна - ВЕ С В, его вес - 4700 килограммов. Как подчеркнула Н.АЛЮШИНА, “самолет был очень легким”.

Он вылетел сегодня из города Градец Кралове (Чехия) и конечным пунктом должен был быть Киев. Это был бизнес-рейс, отметила пресс-секретарь Госавиаадминистрации.

По ее словам, председатель Госавиаслужбы Украины Анатолий КОЛЕСНИК сейчас выехал из Донецка, где он находился, в Киев.