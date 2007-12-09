На Житомирщине на 3% сократилась смертность

В Житомирской области за последние два года смертность населения уменьшилась на 3%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в областном управлении статистики.

По словам начальника управления здравоохранения Житомирской облгосадминистрации Александра ТОЛСТАНОВА, в регионе традиционно наблюдаются существенные различия показателей смертности сельского (24 умерших на 1 тыс. жителей) и городского населения (14 умерших на 1 тыс. жителей) во всех возрастных группах. При этом средний возраст умерших мужчин составляет 62 года, а женщин – 74, отметил А.ТОЛСТАНОВ.

Также председатель облуправления здравоохранения сообщил, что большинство смертей в этом и прошлом году произошло вследствие заболевания системы кровообращения (свыше 50% мужских и 80% женских смертей). Чаще всего люди умирали от ишемической болезни сердца (14 тыс. 30 человек).