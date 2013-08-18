Сегодня вспоминают погибших от взрыва на «Днепрогэсе»

Граждане Никополя собрались в старой части города, возле памятного знака «Жертвам политических репрессий в Украине». Акция началась с поминальной службы, - сообщает Радио Свобода.

По данным организаторов, ровно 72 года назад, 18 августа 1941, во исполнение приказа Сталина, подразделением НКВД была взорвана плотина «Днепрогэса». О подрыве не были предупреждены ни население ни учреждения городов и сел, расположенных на берегах ниже по течению Днепра, в частности Никопольщины, ни даже командование Южного фронта, отступающие воинские части которого переправлялись через Днепр и были расположены в днепровских плавнях.

В результате подрыва 20 тонн взрывчатки в плотине появилась брешь: гигантская волна воды с большой скоростью прошлась плавнями Великого Луга и унесла жизни более 120 тысяч человек - жителей прибрежных городов и сел, беженцев, раненых в медсанбатах, военных.

Уничтожение дамбы только облегчило немцам, рвавшимся в Донбасс, задачу переправиться через обмелевший Днепр и осложнило эвакуацию, отмечают организаторы акции.

Современные исследователи утверждают, что никаких оснований для подрыва плотины в то время не было, поскольку немецкие части форсировали Днепр в районе Днепропетровска и южнее Запорожья, а их основные силы подошли к Запорожью только через полтора месяца.

На протяжении 40 лет советская власть, пытаясь скрыть это преступление, официально заявляла, что «Днепрогэс» уничтожили немцы.