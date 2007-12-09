Чем ближе АЭС, тем чаще лейкемия
11:52, 09 декабря 2007Общество
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Министр обещал это проверить
Министр окружающей среды, охраны природы и безопасности ядерных реакторов Германии Зигмар Габриэль сообщил, что его ведомство тщательно проверит результаты научного исследования, согласно которому вблизи атомных электростанций отмечается повышенная заболеваемость лейкемией у детей, передает Deutsche Welle. Только после такой проверки министерство будет принимать решение о дальнейших шагах, заявил министр.
Согласно исследованию, проведенному по заданию федерального ведомства радиационной безопасности, заболевание лейкемией среди детей в возрасте до пяти встречается тем чаще, чем ближе они проживают к одной из 16 действующих в Германии АЭС.
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