В Донецкой области милиционеров будут судить за незаконный обыск

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, двое оперуполномоченных УБНОН ГУ МВС Украины в Донецкой области, проверяя информацию о якобы торговле наркотиками, проникли в квартиру местного жителя и провели там обыск.

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По словам прокурора Тореза Игоря Лайло, при этом милиционеры не имели письменного согласия владельца жилья на обыск, а также постановления суда. Подозреваемые преднамеренно нарушили неприкосновенность жилья, то есть совершили правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилья, совершенное служебным лицом). Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.