В Донецкой области милиционер совершил смертельное ДТП и скрылся

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, ДТП произошло сегодня, 11 августа, 01.00 ночи.

В результате происшествия один человек, 1988 года рождения, погиб, другой с полученными телесными повреждениями находится в больнице.

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Виновник аварии скрылся с места происшествия, но позже его местонахождение было установлено.

Сведения об этом факте внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжкое телесное повреждение).

Расследование проводит следственный отдел прокуратуры Донецкой области. Сейчас назначен ряд экспертиз, в ходе которых будет установлено, находился ли работник милиции в состоянии алкогольного опьянения, а также другие обстоятельства происшествия.

Ход досудебного расследования находится на личным контроле прокурора области.