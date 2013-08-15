Эксперт: Украина выиграет от «экономической войны» с Россией

К таким выводам пришел ряд отечественных политологов.

«В Европе четко поймут, что выбор Украины окончательный и активизируют евроинтеграционные процедуры, а в Украине еще более дистанцируются от непредсказуемого северного соседа», - комментирует начало «экономической войны» между Россией и Украиной Валерий Кучерук, руководитель Аналитической группы им. Григория Сковороды. Эксперт уверен, что действия российских таможенников контролируются президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Политолог уверен в том, что такие шаги главы соседнего государства приведут к позитивным внутреннеполитическим и геополитическим последствиям для Украины.

По словам Валерия Кучерука, российское руководство намеревается сорвать подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, намеченное на осень текущего года. «Путин, сам того не ведая, стал главным промоутером Украины в Европе», - подчеркивает эксперт. Он также акцентирует внимание на том, что недружественные действия России привели к консолидации украинских политических элит. Валерий Кучерук выражает надежду на то, что такой настрой провластные и оппозиционные силы сохранят надолго, что позволит им осенью без проволочек принять оставшиеся законы в рамках подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

«Безусловно, односторонние действия России негативно скажутся на экономических интересах украинских предприятий и государства в целом, однако в стратегической перспективе плюсов от такого поведения соседей будет больше, чем минусов», - подытожил Валерий Кучерук.

Как уже сообщалось, по данным Федерации работодателей Украины, с 14 августа текущего года таможенная служба России включила в перечень "рисковых" всех без исключения украинских импортеров, что фактически на неопределенное время блокировало поставку товаров из Украины. Ряд компаний, в том числе поставщиков овощей и фруктов, а также Метинвест, Global Spirits, Inkerman International и Милкиленд уже заявили о наличии проблем с таможенным оформлением их товаров на границе с РФ. «Укразалізниця» подтвердила информацию о том, что на подходах к российско-украинской границе скопилось около тысячи вагонов.

Представители украинского правительства хотя и признали наличие определенных проблем, но попросили журналистов "искусственно не раздувать и не преувеличивать ситуацию".