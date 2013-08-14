Главное за день: обзор топ-новостей

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Минобороны Индии: Весь экипаж взорвавшейся подводной лодки погиб

По предварительным данным, взрыв произошел в отсеке вооружения, где хранились торпеды и ракеты CLUB-S, после пожара боеприпасы детонировали.

Украина в пятницу решит вопрос с Россией по поводу Roshen

Представители Роспотребнадзора в пятницу встретятся с делегацией Украины по поводу качества конфет компании Roshen, сообщил глава ведомства, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

Еще одна отрасль украинской экономики может стать жертвой на российском рынке

Таможенный союз намерен с сентября ввести защитные меры на рынке фарфора.

Россия припомнила Украине «сырную войну»: год целый в ладушки играли

Главный государственный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко призывает Украину к диалогу и просит не искажать факты в связи с ситуацией вокруг продукции фирмы Roshen.

Экс-ректора Мельника будет искать Интерпол

Петр Мельник объявлен в международный розыск - его разыскивают на территории 190 стран - членов Интерпола.

Кличко заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины

Кличко отметил, что и в дальнейшем хочет участвовать в политике и баллотироваться на пост Президента Украины на выборах в 2015 году

ФК "Металлист" отстранили от участия в еврокубках

Сегодня же клуб заявил, что обжалует исключение из Лиги чемпионов в Спортивном арбитражном суде и Верховном суде Швейцарии. Место дисквалифицированного "Металлиста" в еврокубках сезона 2013/14 займет ПАОК, а тель-авивский "Маккаби" непосредственно выйдет в групповой этап Лиги Европы.

Азарова просят решить проблемы украинских экспортеров на таможне РФ

Федерация работодателей Украины обратилась к Николаю Азарову с просьбой как можно скорее помочь решению на межправительственном уровне проблем, которые начали возникать в украинских экспортеров на российской таможне. У Азарова же ответили Фирташу, что правительство подталкивать не надо. Правительство, мол, принимает меры для ликвидации проблем взаимной торговли с Россией.

Высший военный суд Ливии отменил приговор 19 украинцам

Высший военный суд Ливии на заседании 14 августа отменил приговор 19 гражданам Украины, осужденным к 10 годам лишения свободы, и передал дело на рассмотрение в суд общей юрисдикции.

В Египте вводят чрезвычайное положение

На всей территории Египта ввели комендантский час.

Кыргызстан подтвердил, что в продукции Рошен нет опасных веществ

Кыргызстан не нашел опасных для здоровья веществ в продукции Roshen.

Компания Ахметова заявляет об усилении давления российской таможни

«Метинвест» подтверждает усиление контроля продукции компании со стороны таможенных органов России.