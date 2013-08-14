Украина в пятницу решит вопрос с Россией по поводу Roshen
10:40, 14 августа 2013Политика
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Представители Роспотребнадзора в пятницу встретятся с делегацией Украины по поводу качества конфет компании Roshen, сообщил глава ведомства, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.
Роспотребнадзор встретится с представителями Roshen / Фото: vr.com.ua
Роспотребнадзор в конце июля запретил ввоз в РФ кондитерских изделий украинской Roshen после того, как отобрал в торговых сетях Москвы продукцию четырех фабрик компании и выявил нарушения по качеству, сообщает РИА Новости.
"В 11 часов в пятницу у нас будет встреча с правительственной делегацией Украины по этому вопросу", - сказал он на брифинге в Москве.
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