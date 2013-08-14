Украина в пятницу решит вопрос с Россией по поводу Roshen

Роспотребнадзор в конце июля запретил ввоз в РФ кондитерских изделий украинской Roshen после того, как отобрал в торговых сетях Москвы продукцию четырех фабрик компании и выявил нарушения по качеству, сообщает РИА Новости.

"В 11 часов в пятницу у нас будет встреча с правительственной делегацией Украины по этому вопросу", - сказал он на брифинге в Москве.