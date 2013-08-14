В Египте вводят чрезвычайное положение

Об этом сообщает РИА Новости.

Временный глава Египта Адли Мансур издал указ о введении на всей территории страны режима чрезвычайного положения сроком на один месяц, документ уже вступил в силу, сообщает президентская канцелярия. Режим ЧП введен с 16.00 местного времени.

Столкновения силовиков и исламистов в настоящий момент помимо Каира происходят сразу в нескольких египетских городах, наиболее ожесточенные - в Минье и Асьюте.

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Силы египетского МВД совместно с подразделениями армии утром в среду начали разгон двух палаточных лагерей сторонников свергнутого президента Мухаммеда Мурси в Каире. Полиция для этих целей использует гранаты со слезоточивым газом. Исламисты утверждают, что МВД и армия применяют огнестрельное оружие. В этом же исламистов обвиняют и силовики.