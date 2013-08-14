Комендантский час введен на всей территории Египта
19:24, 14 августа 2013Мир
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В стране введено чрезвычайное положение.
В Египте на улицах теперь можно быть только днем / Фото : Википедия
Кабинет министров Египта издал указ о введении во всех провинциях страны комендантского часа, который будет действовать с 19.00 и до 6 утра.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Ранее временный глава Египта Адли Мансур издал указ о введении на всей территории страны режима чрезвычайного положения сроком на один месяц, документ уже вступил в силу, сообщает президентская канцелярия.
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