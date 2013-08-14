Высший военный суд Ливии отменил приговор 19 украинцам

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины.

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Суд отменил предыдущий приговор, вынесенный в июне 2012 года Военным судом Триполи.

«Принятое решение отвечает согласованной украинской стороной линии защиты и открывает дополнительные возможности для обеспечения прав и законных интересов удерживаемых в Ливии граждан Украины», - отмечается в сообщении МИД.

По данным министерства, условия содержания украинцев остаются удовлетворительными. Сотрудники Посольства Украины в Ливии регулярно посещают украинцев в местах их содержания. Им передаются продукты питания, лекарства и предметы первой необходимости, обеспечивается предоставление необходимой медицинской помощи.

Справка УНИАН. В июне 2012 года ливийский суд осудил 19 украинцев к 10 годам заключения по обвинению в пособничестве режиму Каддафи. Осужденные отвергают выдвинутые им обвинения, утверждая, что прибыли в Ливию работать по контрактам в нефтяной отрасли.