Экс-ректора Мельника будет искать Интерпол

Во исполнение запроса Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины и на основании решения Печерского районного суда столицы относительно разрешения на задержание Петра Мельника, Рабочим аппаратом Укрбюро Интерпола подозреваемый объявлен в международный розыск.

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Об этом сообщает официальный сайт МВД Украины, отмечая, что Мельника разыскивают на территории 190 стран – членов Интрепола.

Как сообщал УНИАН, 13 августа с.г. на основании решения Печерского районного суда города Киева относительно разрешения на задержание подозреваемого бывшего ректора Национального университета Государственной налоговой службы Петра Мельника, он был объявлен в межгосударственный розыск.

МВД Украины отмечало, что соответствующие сведения внесены в базы данных и направлены в страны СНГ.

Напомним, Мельник был задержан 27 июля при получении от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за поступление их родственников в вуз, которым он руководил.

1 августа Печерский райсуд Киева избрал Мельнику меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно. 7 августа на Мельника надели электронный браслет для отслеживания места его пребывания.

9 августа утром следователь подал в суд ходатайство об изменении меры пресечения Мельнику с домашнего ареста на содержание под стражей. С этим ходатайством, согласно статье 184 УПК Украины, подозреваемый был ознакомлен предварительно.

Однако стало известно, что Мельник сбежал из-под домашнего ареста, сбросив электронный браслет.

12 августа Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователя об изменении меры пресечения в отношении Мельника с домашнего ареста на задержание.