Компания Ахметова заявляет об усилении давления российской таможни

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний «Метинвест», входящая в группу СКМ, подтвердила усиление контроля ее продукции, поставляемой на рынок Российской Федерации, со стороны российских таможенных органов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Метинвеста», отметив, что ситуация осложнилась в последние два дня.

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«Официально никаких новых торговых ограничений со стороны России не введено, изменений таможенного законодательства также не произошло. Однако с 13 августа в отношении продукции «Метинвеста» начали проводиться дополнительные мероприятия по таможенному контролю», - сообщила пресс-служба компании.

Как отметили в компании, речь идет о сплошном досмотре с перевеской всего поступающего металла, тогда как ранее таможенный досмотр в отношении продукции «Метинвеста» и других импортеров осуществлялся выборочно и количество досматриваемых вагонов с продукцией компании не превышало нескольких штук в квартал.

«Также российская таможня стала в некоторых случаях требовать отбора проб, в результате которого нарушается целостность металлопродукции. Все это оборачивается для нашей компании серьезными финансовыми потерями», - подчеркнули в «Метинвесте».

В компании также подтвердили факт тотальных проверок подлинности сертификатов происхождения экспортируемой из Украины металлопродукции с отправкой их на экспертизу в Москву. «По ожиданиям участников внешнеэкономической деятельности, такие проверки могут длиться до двух месяцев, хотя ранее подлинность сертификатов происхождения на продукцию «Метинвеста» никогда не ставилась под сомнение», - отмечается в заявлении «Метинвеста».

В компании подчеркнули, что таким образом создаются транспортные очереди на российских таможенных пунктах и срываются сроки поставок товаров из Украины в Россию, в том числе для российских потребителей нефтегазовой и других системных отраслей российской экономики.

Заявление «Метинвеста» подтверждает ранее обнародованное заявление Федерации работодателей Украины (ФРУ), возглавляемой украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем и представляющей интересы 8,5 тыс. украинских предприятий различных секторов экономики. ФРУ обратилась к премьер-министру Украины Николаю Азарову с просьбой содействовать скорейшему разрешению торговых споров с РФ, приведших к блокированию широкой номенклатуры украинских товаров российской таможней.

По информации ФРУ, с нуля часов 14 августа Федеральная таможенная служба РФ включила в профиль риска системы управления рисками все без исключения украинские предприятия-экспортеры, что фактически означает полную остановку украинского экспорта на неопределенное время – вплоть до недель и месяцев. По расчетам ФРУ, потери украинских товаропроизводителей могут составить порядка 2-2,5 млрд долл. при общем прогнозном объеме поставок украинских товаров в Российскую Федерацию по итогам 2-го полугодия 2013 года в объеме 8,5 млрд долл.

Пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий Лукьяненко в комментарии УНИАН сообщил, что правительство Украины принимает меры для ликвидации проблем во взаимной торговле с РФ.

Как сообщал УНИАН, официально Российская Федерация высказывала претензии к кондитерским изделиям украинской корпорации Roshen, а также к ряду молочных предприятий – производителей и экспортеров сыра. Кроме того, в середине июля правительство РФ приняло решение не продлевать на текущее полугодие квоты на беспошлинную поставку украинских труб.

В начале августа Министерство экономического развития и торговли Украины подготовило специальную группу для ведения торговых переговоров с РФ, однако до сих пор переговоры так и не начались. Как ожидается, их первый раунд может состояться в пятницу, 16 августа, в Москве и будет посвящен возобновлению поставок продукции Roshen.

Вместе с тем, опрошенные УНИАН эксперты убеждены, что указанные торговые споры имеют явно политический характер и являются сигналом всем украинским предпринимателям, работающим на российском рынке.