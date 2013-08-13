Мельника объявили в межгосударственный розыск

На основании решения Печерского районного суда города Киева относительно разрешения на задержание подозреваемого бывшего ректора Национального университета Государственной налоговой службы Петра Мельника, он объявлен в межгосударственный розыск.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины, отметив, что соответствующие сведения внесены в базы данных и направлены в страны СНГ.

Как сообщал УНИАН, Мельник был задержан 27 июля при получении от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за поступление их родственников в вуз, которым он руководил.

1 августа Печерский райсуд Киева избрал Мельнику меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно. 7 августа на Мельника надели электронный браслет для отслеживания места его пребывания.

9 августа утром следователь подал в суд ходатайство об изменении меры пресечения Мельнику с домашнего ареста на содержание под стражей. С этим ходатайством, согласно статье 184 УПК Украины, подозреваемый был ознакомлен предварительно.

Однако стало известно, что Мельник сбежал из-под домашнего ареста, сбросив электронный браслет.

12 августа Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователя об изменении меры пресечения в отношении Мельника с домашнего ареста на задержание.

Прокурор Сергей Овчаренко отметил, что после этого решения Печерского районного суда Мельника могут объявить в межгосударственный розыск.