Мельника объявили в межгосударственный розыск

13:17, 13 августа 2013
Общество
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Бывшего ректора Национального университета Государственной налоговой службы Петра Мельника объявили в межгосударственный розыск.

Мельника будут искать на просторах СНГ

На основании решения Печерского районного суда города Киева относительно разрешения на задержание подозреваемого бывшего ректора Национального университета Государственной налоговой службы Петра Мельника, он объявлен в межгосударственный розыск.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины, отметив, что соответствующие сведения внесены в базы данных и направлены в страны СНГ.

Как сообщал УНИАН, Мельник был задержан 27 июля при получении от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за поступление их родственников в вуз, которым он руководил.

1 августа Печерский райсуд Киева избрал Мельнику меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно. 7 августа на Мельника надели электронный браслет для отслеживания места его пребывания.

9 августа утром следователь подал в суд ходатайство об изменении меры пресечения Мельнику с домашнего ареста на содержание под стражей. С этим ходатайством, согласно статье 184 УПК Украины, подозреваемый был ознакомлен предварительно.

Однако стало известно, что Мельник сбежал из-под домашнего ареста, сбросив электронный браслет.

12 августа Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователя об изменении меры пресечения в отношении Мельника с домашнего ареста на задержание.

Прокурор Сергей Овчаренко отметил, что после этого решения Печерского районного суда Мельника могут объявить в межгосударственный розыск.

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