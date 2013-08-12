Суд разрешил задержать беглого Мельника

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Олега Зайцева об изменении меры пресечения в отношении ректора Национального университета Государственной налоговой службы Петра Мельника с домашнего ареста на задержание.

Как передает корреспондент УНИАН, решение суда обнародовал следственный судья Сергей Вовк.

“Задержанное на основании постановления следственного судьи лицо не позже 36 часов после задержания должно быть доставлено в суд, который принял постановление о разрешении на задержание с целью решения вопроса изменения меры пресечения. Постановление теряет силу 11 февраля 2014 года. Постановление суда обжалованию не подлежит”, - говорится в решении суда.

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Во время судебного заседания Зайцев отметил, что судебная повестка была направлена по адресу, где должен был находиться Мельник по решению суда, но самого подозреваемого там не было.

“Повестка будет передана Мельник Юлии (племянница Мельника — УНИАН). Она объяснила, что ей неизвестно, где находится подозреваемый. По ее словам, он постоянно закрывался в отдельной комнате, и ей неизвестно, когда именно он вышел из дома”, - отметил Зайцев.

В свою очередь адвокаты отметили, что не предупредили своего подзащитного о судебном заседании, поскольку его нет по указанному адресу в городе Ирпень.

“Я с ним не виделся, и только могу предположить, что он находится в больнице”, - сказал адвокат Мельника Руслан Мисюна.

Поэтому следователь попросил Печерский суд предоставить ему разрешение на задержание подозреваемого Мельника.

После этого следователь обосновал свое ходатайство тем, что Мельник самовольно снял электронный спецбраслет и без ведома следователя или прокурора покинул место проживания.

“Есть достаточно оснований считать, что Мельник не будет исполнять постановление следственного судьи Печерского районного суда и, находясь под домашним арестом, будет препятствовать следователю проводить досудебное расследование уголовного производства”, - сказал Зайцев.

В связи с этим следователь попросил Печерский суд предоставить ему разрешение на задержание подозреваемого Мельника.

В то же время защитники Мельника считают ходатайство следователя необоснованным, поскольку их подзащитный не получил должным образом уведомление о судебном заседании.

“Учитывая его состояние, я считаю, что Мельник находится в одной из больниц. Возможно, он сейчас есть в коме или реанимации”, - сказал Мисюна.

На вопрос судьи, приезжала ли за Мельником «скорая», адвокат ответил: “Нет, не приезжала”.

Как сообщал УНИАН, Мельник был задержан 27 июля во время получения от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за поступление их родственников в вуз, которым он руководил.

1 августа Печерский райсуд Киева избрал Мельнику меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно. 7 августа на Мельника одели электронный браслет для отслеживания места его пребывания.

9 августа стало известно, что Мельник сбежал из-под домашнего ареста, сняв электронный браслет.