В Луганске ищут последнего жителя разрушенного взрывом дома

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуциям.

В воскресенье в 12.27 в квартире на седьмом этаже многоэтажки произошел взрыв бытового газа, в результате чего погиб 1 человек. Шесть человек (из них двое детей) были спасены поисково-спасательными подразделениями Главного управления ДСНС в Луганской области. Людей изъяли из-под завалов и оказали им первую медицинскую помощь. Всего госпитализировано в больницы города 10 человек, в том числе троих детей (из них 12-летняя девочка находится в тяжелом состоянии).

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Из квартир подъезда в безопасное место выведено 60 человек. Шесть жителей дома, которые изъявили такое желание, временно отселены в общежитие.

На месте чрезвычайной ситуации развернут пункт по оказанию всесторонней помощи пострадавшим. Руководством Луганской облгосадминистрации создан штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. К работам привлечены 172 человека и 44 единицы техники.

Причина взрыва устанавливается. По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

Поисково-спасательные работы и работы по разборке разрушенных квартир продолжаются.