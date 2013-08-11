Украинец получил легкие травмы в ДТП с автобусом на юге Франции

”Украинский гражданин, находившийся в автобусе, лишь легко пострадал.

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Он госпитализирован в городе Каркасcон”, - сказал ИТАР-ТАСС собеседник в украинском консульстве в Марселе.

В то же время он опроверг появившиеся сразу после автокатастрофы со сноской на источники в жандармерии сведения, что один из трех водителей автобуса был украинцем. ”Это неверные сведения, видимо, произошла какая-то ошибка, эти данные были нами проверены и не подтвердились”, - сказал собеседник агентства.

Сегодня же по одному из каналов французского телевидения выступил генеральный директор транспортной компании ”Евролайн” Антуан Мишон. Он заверил, что все перевозки пассажиров проводятся в точном соответствии с французским законодательством и правилами ЕС. ”Водители строго соблюдают режим, делая 45-минутные паузы для отдыха после каждых четырех часов вождения”, - подчеркнул он. Мишон, однако, не сообщил ничего относительно возможных причин автокатастрофы.

Как сообщалось, автобус минувшей ночью потерял управление, перевернулся на бок и затем скатился с высокой насыпи. В результате погибли два человека, трое находятся в тяжелом состоянии, в целом госпитализировано более трех десятков человек. Всего в автобусе находились 41 пассажир и трое водителей.

В настоящее время допрос жандармами водителя прекращен из-за его тяжелого состояния. Он помещен в больницу. В ходе допроса он утверждал, что у него произошел конфликт с одним из пассажиров, который дернул ему руль, в результате чего машина совершила вираж и перевернулась.

Ряд пассажиров высказывают в настоящее время нарекания в отношении шофера, который не только отправил машину в путь с двухчасовым опозданием, но и не знал дороги из Марселя в Испанию, несколько раз сбивался с пути, пока один из пассажиров не предоставил ему свой спутниковый навигатор.

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