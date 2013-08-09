НБУ намерен работать над снижением процентных ставок

Об этом говорится в заявлении Независимой ассоциации банков Украины по поводу подписания меморандума о сотрудничестве с Национальной комиссией по регулированию рынков финансовых услуг.

"Для обеспечения стабильного экономического развития страны необходимым условием является развитие эффективного финансового сектора, который способен обеспечивать реальный сектор экономики необходимыми финансовыми ресурсами. При этом как предприятия, так и рядовые граждане выступают одновременно как потребителями банковских финансовых услуг, так и потребителями финансовых услуг на небанковском финансовом рынке. Таким образом, банковский и небанковский финансовые сектора тесно взаимодействуют между собой, создавая синергетический эффект для экономики страны при их эффективном развитии", - говорится в сообщении НАБУ.

Одним из приоритетных направлений совместной работы Нацфинуслуг и НАБУ станет развитие законодательной базы для финансовых компаний, которые осуществляют выкуп проблемной банковской задолженности по кредитам для возврата денег в банковскую систему и дальнейшего кредитования.

"Во всех развитых странах банковские учреждения сотрудничают с финансовыми компаниями, которые выкупают проблемную задолженность у банков, возвращая таким образом в банковскую систему "живые" деньги, которые банки могут направлять на кредитование реального сектора экономики. Благодаря этому кредитные ресурсы могут стать дешевле, по оценкам банкиров, почти в два раза", - говорится в сообщении НАБУ.

Напомним, сегодня Независимая ассоциация банков Украины и Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг подписали меморандум о сотрудничестве и координации действий для создания благоприятных условий для развития финансового рынка в Украине.

По оценкам экспертов объем проблемной задолженности по кредитам составляет около 10 млрд долл. или 9,5% от совокупного кредитного портфеля банковской системы. Такой значительный объем проблемной задолженности, по оценкам банкиров, непосредственно влияет на стоимость кредитных ресурсов, которая сегодня достигает 20-25% годовых. Это в 5-6 раз выше, чем в развитых странах.