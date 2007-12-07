Взрыв на газопроводе «Уренгой-Помары-Ужгород»

В Винницкой области 6 декабря на магистральном газопроводе “Уренгой-Помары-Ужгород” (диаметр трубы 1420 мм, давление 75 атмосфер), который принадлежит Национальной акционерной компании "Нафтогаз України", между компрессорными станция №36 но №37, произошел взрыв газа с последующим горением.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, на месте взрыва образовалась воронка диаметром - 30 м, глубиной - 5 м. Уничтожено около 30 м.п. трубы газопровода. Перекрыт участок газопровода от с. Тягун к с. Воловодивка длиной около 25 км.

Временно отключены от газоснабжения Погребищенский, Липовецкий районы и частично Немировский и Винницкий районы.

Жертв и пострадавших нет.

В 21.00 газ из перекрытого участка газопровода выгорел, пламя самоликвидировалось. Угрозы взрыва и последующего распространения огня нет.

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены четыре подразделения Государственной пожарной охраны МЧС и три аварийные бригады линейно-эксплуатационной службы из Гайсинского линейно-производственного управления магистральных газопроводов.

Убытки и причина взрыва устанавливаются.