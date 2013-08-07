СМИ: В Украине требовали взятки у ведущих мировых изданий
Влиятельный британский журнал The Economist прекратил присылать свои печатные экземпляры в Украину из-за требования взяток.
Об этом сообщает Kyiv Post, который перестал получать журнал еще в конце апреля.
Когда обеспокоенные подписчики обратились к Всеукраинскому агентству подписки, там заявили, что британцы "схватились за головы", узнав о размерах взяток, которые с них требуют чиновники.
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"Они (The Economist) сказали, что только преступники могут вести бизнес в нашей стране", - отметила Анна Андреева, глава одного из подразделений агентства.
Кроме того, издание сообщило, что несколькими месяцами ранее похожие проблемы возникали у американского Harvard Business Review. Также в агентстве подписки заявили, что на данный момент поставки американского журнала в Украине возобновлены, а вопрос с британским изданием уже находится в стадии решения.