В Мукачево по городу «рекламируют» тех, кто не платит за квартиру (фото)
12:55, 07 августа 2013Общество
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В райцентре Закарпатской области Мукачево своеобразно решили бороться с должниками по квартплате.
В Мукачево с задолженностью борются рекламой / Фото: Цензор.net
К борьбе с задолженностями подключили рекламоносители: фото должников размещают на ситилайтах и биг-бордах, пишет Цензор.net
На рекламе указаны имя должника, его адрес и сумма долга. Рекламные щиты размещены по всему городу.
Должников просят "не перекладывать свои обязанности на других жителей дома".
Однако, как удалось выяснить Закарпатью онлайн, на самом деле Панькович Елены Карловны в Мукачево нет, а, судя по всему, ее имя используют как способ борьбы со злостными должниками
При этом авторы рекламы не подвергаются опасности быть наказанными в соответствии с действующим законодательством за разглашение персональных данных.
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