В Мукачево по городу «рекламируют» тех, кто не платит за квартиру (фото)

К борьбе с задолженностями подключили рекламоносители: фото должников размещают на ситилайтах и биг-бордах, пишет Цензор.net

На рекламе указаны имя должника, его адрес и сумма долга. Рекламные щиты размещены по всему городу.

Должников просят "не перекладывать свои обязанности на других жителей дома".

Однако, как удалось выяснить Закарпатью онлайн, на самом деле Панькович Елены Карловны в Мукачево нет, а, судя по всему, ее имя используют как способ борьбы со злостными должниками

При этом авторы рекламы не подвергаются опасности быть наказанными в соответствии с действующим законодательством за разглашение персональных данных.