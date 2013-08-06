Главное за день: обзор топ-новостей

Подробная информационная картина дня - в нашем обзоре:

Беларусь не откажется от украинского шоколада

Беларусь не будет запрещать реализацию на территории республики продукции украинской кондитерской фабрики Roshen, сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Гаевский. Как известно, Роспотребнадзор заявил о нарушении качества и безопасности и запретил ввоз в РФ кондитерских изделий Roshen. В сообщении Министерства экономического развития и торговли Украины заявили, что Украина настаивает на скорейшем начале переговоров с Российской Федерацией по поводу запрета ввоза продукции Roshen на территорию РФ. Роспотребнадзор продолжает проверку украинского шоколада, при этом обнаружено, что более 90% исследованных образцов продукции не соответствуют нормативным требованиям, сообщает официальный сайт ведомства.

В МВД нашли замену уволенному после «врадиевских событий» Парсенюку

В Николаеве представили нового начальника облуправления МВД Седнева, назначенного вместо уволенного после "врадиевских событий" Парсенюка. 44-летний полковник Седнев ранее возглавлял Донецкое городское управление милиции. Во время представления Дубовик поставил задачу для нового руководителя Николаевской областной милиции - восстановить доверие населения к правоохранительным органам.

СБУ не видит признаков госизмены в обращении 148 нардепов в польский Сейм

Служба безопасности Украины не видит признаков государственной измены в обращении 148 депутатов Верховной Рады в Сейм Польши с просьбой признать Волынскую трагедию геноцидом польского народа. Как сообщал УНИАН, 12 июля Сейм Польши большинством голосов принял заявление к 70-й годовщине Волынской трагедии, в которой назвал те события "этнической чисткой с признаками геноцида". Ранее 148 из 450 депутатов Верховной Рады Украины подписали письмо к депутатам польского Сейма, в котором призвали признать Волынскую трагедию «геноцидом» поляков. Обращение подписали 119 депутатов от Партии регионов, 23 - от КПУ и 6 внефракционных.

Пять человек погибли при аварии на химическом концерне в Горловке

В ходе капитального ремонта завода № 1 концерна «Стирол» (Донецкая обл.), который входит в холдинг Ostchem, объединяющий предприятия азотной химии Group DF, произошел выброс газа аммиака. По информации Департамента здравоохранения Донецкой областной государственной администрации по состоянию на 17.50, во время выброса пострадали 20 человек, 5 человек погибли. СЭС Горловки после аварии превышение предельно допустимой концентрации аммиака не выявила, но жители жалуются на запах аммиака и закрывают окна.

Адвокат: По делу о «врадиевских насильниках» будет двое пострадавших

"Кроме Крашковой, в некоторых эпизодах также потерпевшим будет выступать Сергей Рябиненко, поскольку в отношении него для сокрытия преступления применялись незаконные действия со стороны руководства Врадиевского райотдела милиции. В других эпизодах - он будет подозреваемым. Все это будет исследоваться в ходе судебного процесса», - отметила адвокат.

На Фукусиме радиоактивные воды пробили защитный барьер

На АЭС в Фукусиме загрязненные радиоактивными веществами воды пробили защитный барьер, заявило японское Управление по ядерному регулированию. Сообщается, что объем вод, просачивающихся в океан, может в ближайшее время резко возрасти.

«Яичный инцидент» в Луцке: В Польше признали, что виновата охрана Коморовского

Бюро охраны правительства Польши допустило ошибки при описании процедур и подготовке охранников для польского президента Бронислава Коморовского, которому во время визита в Луцк разбили на плече яйцо, признало во вторник МВД.