Украина настаивает на немедленных переговорах с Россией по Roshen

Украина настаивает на скорейшем начале переговоров с Российской Федерацией по поводу запрета ввоза продукции Roshen на территорию РФ.

Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли Украины, переданном агентству УНИАН.

«Переговоры о снятии запрета ввоза продукции компании Roshen в Российской Федерации должны начаться как можно скорее в связи с тем, что в оперативном решении этого вопроса могут быть заинтересованы как украинская, так и российская стороны», - цитирует пресс-служба первого заместителя министра экономического развития и торговли Анатолия Максюту.

«Мы уверены, что переговоры относительно снятия запрета на осуществление поставок украинской кондитерской продукции в Российской Федерации должны состояться в ближайшее время. Мы официально обратились к российской стороне и ждем их решения», - отметил он. Максюта сообщил, что результатом переговоров должно стать снятие запрета на поставки украинской кондитерской продукции на период, когда соответствующие рабочие группы выяснят причины запрета на основании официальных результатов проверок, которые будут предоставлены российской стороной.

По теме: Беларусь не откажется от украинского шоколада

«Украинская делегация готова в любое время выехать для проведения переговоров с российской стороной по снятию запрета на осуществление поставок украинской кондитерской продукции в Российской Федерации. Начало переговоров станет первым шагом для решения этого важного вопроса и создания механизмов по недопущению подобных ситуаций в будущем», - подчеркнул Максюта.

Как сообщал УНИАН, несмотря на то, что Украина 31 июля обратилась с официальным письмом к руководству Роспотребнадзора с просьбой немедленно начать переговоры для решения вопроса относительно запрета на поставки продукции украинской кондитерской корпорации Roshen на территорию РФ, эти переговоры так и не начались.

Первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Анатолий Максюта для ведения переговоров должен был прибыть в Москву 5 августа, однако, по информации источников, знакомых с подготовкой к переговорам, поездка отложена.

Напомним, 29 июля глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что Россия ввела запрет на поставки в Россию продукции компании Roshen из-за выявления в ней бензапирена, обладающего канцерогенными свойствами.

31 июля Роспотребнадзор проинформировал Федеральную таможенную службу России (ФТС) о запрете поставок на территорию Российской Федерации продукции четырех фабрик Roshen.

Вслед за Россией Молдова и Казахстан заявили о намерении проверить продукцию Roshen. После проведения проверки представители этих стран заявили об отсутствии оснований для введения запрета на импорт продукции Roshen.

2 августа Беларусь сообщила о начале проверок продукции Roshen, в результате чего вечером того же дня ввоз кондитерских изделий компании на территорию страны был запрещен.

6 августа стало известно, что Беларусь пока не видит оснований для запрета реализации на территории республики продукции Roshen.

2 августа к проверке качества Roshen приступил также Таджикистан, однако вскоре страна сообщила, что не выявила никаких нарушений по качеству и безопасности изделий кондитерской фабрики Roshen.

Эксперты считают, что запрет на экспорт украинской продукции имеет политический подтекст и связан с нежеланием Украины присоединяться к Таможенному союзу.