Беларусь не откажется от украинского шоколада

Беларусь не будет запрещать реализацию на территории республики продукции украинской кондитерской фабрики Roshen, сообщил РИА Новости замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Гаевский.

Как известно, Роспотребнадзор заявил о нарушениях по качеству и безопасности и запретил ввоз в РФ кондитерских изделий Roshen. В пятницу санслужба Казахстана начала проверку продукции украинской конфабрики, которая, по утверждению Роспотребнадзора, не соответствует техническому регламенту Таможенного союза.

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"Проверка продолжается, но по результатам уже полученным мы не видим необходимости запрещать реализацию продукции Roshen", - сказал Гаевский.

"По всем нормам отклонений нет", - добавил он.

Тем не менее, Беларусь прекратила транзит через свою территорию продукции Roshen в Россию.