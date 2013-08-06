Беларусь не откажется от украинского шоколада
Беларусь не будет запрещать реализацию продукции Roshen.
Беларусь не будет запрещать реализацию на территории республики продукции украинской кондитерской фабрики Roshen, сообщил РИА Новости замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Гаевский.
Как известно, Роспотребнадзор заявил о нарушениях по качеству и безопасности и запретил ввоз в РФ кондитерских изделий Roshen. В пятницу санслужба Казахстана начала проверку продукции украинской конфабрики, которая, по утверждению Роспотребнадзора, не соответствует техническому регламенту Таможенного союза.
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"Проверка продолжается, но по результатам уже полученным мы не видим необходимости запрещать реализацию продукции Roshen", - сказал Гаевский.
"По всем нормам отклонений нет", - добавил он.
Тем не менее, Беларусь прекратила транзит через свою территорию продукции Roshen в Россию.