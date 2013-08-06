Число пострадавших от аварии на заводе Стирол возросло до 20 человек - ОГА

По информации Департамента здравоохранения Донецкой областной государственной администрации по состоянию на 17.50, во время выброса аммиака на Горловском химическом концерне «Стирол» пострадали 20 человек.

В городской больнице № 2 находятся 19 человек, еще один - в больнице № 3, сообщает управление информационной политики и по вопросам прессы Донецкой облгосадминистрации.

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В департаменте отметили, что у всех пострадавших констатируется отравление аммиаком, из них 6 человек находятся в тяжелом состоянии, «но цифры здесь еще не точные».

В Горловку для оказания консультативной помощи прибыла анестезиологическая бригада Областного центра медицинской помощи и медицины катастроф.

Напомним, сегодня, 6 августа, в 14:20 во время проведения ремонтных работ на концерне «Стирол» в г. Горловка произошел выброс аммиака.

После этого ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области сообщало, что в результате аварии 5 человек погибли, 9 пострадали.

Мэр Горловки Евгений Клеп после аварии на предприятии концерна «Стирол» поручил специалистам сектора экологии замерить выбросы вредных веществ в атмосферу.

Также на сайте горсовета Горловки сообщили, что угрозы для жизни и здоровья жителей города аварийная ситуация не представляет.

Справка УНИАН. Концерн Стирол» основан в 1933 году. Это крупнейший в Украине производитель минеральных удобрений (поставляет на рынок 3% мирового экспорта аммиака и карбамида), полимерных материалов и изделий из них. Предприятие является единственным в Украине производителем вспенивающегося полистирола.

Кроме того, концерн производит лакокрасочные материалы, неорганические кислоты и соли, биологические кормовые добавки для животноводства, лекарственные препараты.

В сентябре 2010 года концерн «Стирол» вошел в холдинг OSTCHEM Group, подконтрольный Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Таким образом, в состав холдинга OSTCHEM Group входят четыре производителя минеральных удобрений азотной группы – «Ривнеазот», концерн «Стирол», «Таджиказот» в Таджикистане и «Нитроферт» в Эстонии.