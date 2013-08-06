Число пострадавших от аварии на заводе Стирол возросло до 20 человек - ОГА

18:32, 06 августа 2013
Общество
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Число пострадавших в результате выброса аммиака на заводе Стирол в Горловке возросло до 20 человек.

От аварии на Стироле пострадало 20 человек

По информации Департамента здравоохранения Донецкой областной государственной администрации по состоянию на 17.50, во время выброса аммиака на Горловском химическом концерне «Стирол» пострадали 20 человек.

В городской больнице № 2 находятся 19 человек, еще один - в больнице № 3, сообщает управление информационной политики и по вопросам прессы Донецкой облгосадминистрации.

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В департаменте отметили, что у всех пострадавших констатируется отравление аммиаком, из них 6 человек находятся в тяжелом состоянии, «но цифры здесь еще не точные».

В Горловку для оказания консультативной помощи прибыла анестезиологическая бригада Областного центра медицинской помощи и медицины катастроф.

Напомним, сегодня, 6 августа, в 14:20 во время проведения ремонтных работ на концерне «Стирол» в г. Горловка произошел выброс аммиака.

После этого ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области сообщало, что в результате аварии 5 человек погибли, 9 пострадали.

Мэр Горловки Евгений Клеп после аварии на предприятии концерна «Стирол» поручил специалистам сектора экологии замерить выбросы вредных веществ в атмосферу.

Также на сайте горсовета Горловки сообщили, что угрозы для жизни и здоровья жителей города аварийная ситуация не представляет.

Справка УНИАН. Концерн Стирол» основан в 1933 году. Это крупнейший в Украине производитель минеральных удобрений (поставляет на рынок 3% мирового экспорта аммиака и карбамида), полимерных материалов и изделий из них. Предприятие является единственным в Украине производителем вспенивающегося полистирола.

Кроме того, концерн производит лакокрасочные материалы, неорганические кислоты и соли, биологические кормовые добавки для животноводства, лекарственные препараты.

В сентябре 2010 года концерн «Стирол» вошел в холдинг OSTCHEM Group, подконтрольный Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Таким образом, в состав холдинга OSTCHEM Group входят четыре производителя минеральных удобрений азотной группы – «Ривнеазот», концерн «Стирол», «Таджиказот» в Таджикистане и «Нитроферт» в Эстонии.

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