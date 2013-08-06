На Фукусиме радиоактивные воды пробили защитный барьер

На АЭС в Фукусиме загрязненные радиоактивными веществами воды пробили защитный барьер.

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Как сообщает Euronews, об этом заявило японское Управление по ядерному регулированию.

По мнению агентства, объем вод, просачивающихся в океан, может в ближайшее время резко возрасти.

«Ситуация уже вышла за рамки того, с чем может справиться „Тепко“ (оператор АЭС - УНИАН). Если бы было возможно принять правильные меры, они бы уже так и сделали, верно? „Тепко“ не отказывается делать то, что может. Они и так делают все возможное, но идеальных решений не существует», - заявил конструктор станции Масаши Гото.

Ежедневно для охлаждения реакторов в 1-й и 3-й энергоблоки станции закачивают 400 тонн грунтовых вод. Они-то и загрязняются радиоактивными элементами. Большую часть этой воды удается откачать обратно в хранилища, но значительная часть проникает в подреакторные помещения и через различные каналы стремится в океан.

Как сообщал УНИАН, 5 августа наблюдательные органы Японии по атомной энергетике заявляют, что АЭС Фукусима-1 вновь оказалась в аварийной ситуации в связи с сильным накоплением радиоактивных грунтовых вод. Они предупредили, что если решение не будет найдено на протяжении трех недель, загрязненная вода может начать попадать в Тихий океан.

Продолжается возведение подземного барьера, который должен сдерживать грунтовые воды и не пропускать их в резервуары поврежденных реакторов. Тем не менее, уровень грунтовых вод вокруг АЭС быстро поднимается.