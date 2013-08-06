В МВД нашли замену уволенному после «врадиевских событий» Парсенюку

Полковник милиции Юрий Седнев назначен начальником управления Министерства внутренних дел Украины в Николаевской области. Он занял место Валентина Парсенюка, уволенного после резонансных событий во Врадиевке Николаевской области.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня Седнева в Николаеве представил первый заместитель Министра внутренних дел Украины генерал-майор Виктор Дубовик.

Он сообщил, что 44-летний полковник Седнев ранее возглавлял Донецкое городское управление милиции.

Во время представления Дубовик поставил задачу для нового руководителя Николаевской областной милиции — восстановить доверие населения к правоохранительным органам.

А руководителей всех подразделений МВД в области Дубовик призвал контролировать работу на местах.

“Вы лично отвечаете за состояние в своих подразделениях. Ответственность будете нести своими должностями и званиями”, - подчеркнул генерал-майор.

По теме: Жертва врадиевского изнасилования почти не выходит из дома (видео)

Как сообщал УНИАН, по результатам служебного расследования из органов внутренних дел 12 июля был уволен начальник УМВД Николаевской области Валентин Парсенюк, его заместитель и начальник кадрового подразделения УМВД.

Комиссия, возглавляемая начальником Главного штаба МВД Владимиром Березаном изучила 94 обращения жителей Врадиевского района и прилегающих населенных пунктов и определила причины, которые привели к чрезвычайному происшествию с участием работников милиции. Среди основных причин – ощущение безнаказанности и круговая порука, на которых базировалась деятельность части работников Врадиевского райотдела.

Исполняющим обязанности начальника УМВД Украины в Николаевской области со 2 июля был первый заместитель начальника Департамента общественной безопасности МВД Украины полковник милиции Сергей Поготов.

Справка УНИАН. 27 июня 29-летнюю жительницу Врадиевки Ирину Крашкову нашли на улице без одежды с признаками насилия. Потерпевшую госпитализировали в реанимацию.

28 июня по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и причинении тяжких телесных повреждений были задержаны лейтенант милиции Дмитрий Полищук и егерь Сергей Рябиненко.

После двухдневных массовых акций протеста граждан во Врадиевке прокуратура Николаевской области задержала капитана Врадиевского райотдела милиции Евгения Дрыжака, на которого также указывала потерпевшая женщина.

За сокрытие обстоятельств происшествия задержан уже уволенный по приказу министра начальник Врадиевского РОВД Виталий Синицкий, который помогал одному из преступников обеспечивать алиби. Также арестован заместитель начальника Врадиевского РОВД Михаил Кудринский, задержанный по подозрению в сокрытии материалов дела о "врадиевских насильниках".