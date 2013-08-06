«Яичный инцидент» в Луцке: В Польше признали, что виновата охрана Коморовского

Бюро охраны правительства Польши допустило ошибки при описании процедур и подготовке охранников для польского президента Бронислава Коморовского, которому во время визита в Луцк (Украина) разбили на плече яйцо, признало во вторник МВД, курирующее работу бюро. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава польского государства посетил Луцк 14 июля для участия в траурных мероприятиях, приуроченных к 70-й годовщине Волынской трагедии. Ряд политических сил на Украине выступил против этого визита. Несмотря на сопровождение охраны, к Коморовскому подошел молодой человек и разбил на плече президента яйцо. После этого МВД потребовало от Бюро охраны правительства Польши подготовить доклад об этом инциденте.

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"В представленном докладе указано, что в подготовке и некоторых процедурах допущены ошибки. Под надзором министерства внутренних дел в Бюро охраны правительства начата программа исправления, которая позволит не допустить подобных инцидентов в будущем", - говорится в сообщении МВД.

Ведомство не уточняет, в чем именно заключались ошибки президентских охранников и какие процедуры будут переписаны, ссылаясь на их секретность.