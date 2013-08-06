Адвокат: По делу о «врадиевских насильниках» будет двое потерпевших

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщила журналистам адвокат Ирина Поспелова, представляющая интересы потерпевшей Ирины Крашковой.

«В этом деле будет двое пострадавших и четверо подсудимых", - сказала адвокат.

"Кроме Крашковой, в некоторых эпизодах также пострадавшим будет выступать Сергей Рябиненко, так как по отношению к нему для сокрытия преступления применялись незаконные действия со стороны руководства Врадиевского райотдела милиции. В других эпизодах – он будет подозреваемым. Все это будет исследоваться в ходе судебного процесса», - отметила Поспелова.

Она также сообщила, что к трем подозреваемым – Рябиненко, Дмитрию Полищуку и Евгению Дрыжаку добавится бывший заместитель начальника Врадиевского РОВД - начальник криминальной милиции Михаил Кудринский, которого 4 июля задержали по подозрению в сокрытии тяжкого преступления против Крашковой.

Как сообщал УНИАН, 27 июня 29-летнюю жительницу Врадиевки Ирину Крашкову нашли на улице без одежды с признаками насилия. Потерпевшую госпитализировали в реанимацию.

28 июня по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и причинении тяжких телесных повреждений были задержаны лейтенант милиции Дмитрий Полищук и егерь Сергей Рябиненко.

После двухдневных массовых акций протеста граждан во Врадиевке прокуратура Николаевской области задержала капитана Врадиевского райотдела милиции Евгения Дрыжака, на которого также указывала потерпевшая.

5 августа прокуратура Николаевской области вручила подозреваемым в изнасиловании и избиении Крашковой извещение об изменении квалификации действий подозреваемых с ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (нанесение тяжких телесных повреждений) на более тяжкое преступление - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 и ч. 2 ст. 115 (совершение оконченного покушения на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление, по предварительному сговору группой лиц). Кроме того, Рябиненко инкриминируется совершение разбойного нападения, а Полищуку и Дрыжаку - совершение изнасилования, разбойного нападения а также ряда служебных преступлений.

За сокрытие обстоятельств происшествия был задержан уже уволенный по приказу министра внутренних дел начальник Врадиевского РОВД Виталий Синицкий, который помогал одному из подозреваемых создавать алиби, и арестован заместитель начальника Врадиевского РОВД Михаил Кудринский, задержанный по подозрению в сокрытии материалов дела о ”врадиевских насильниках”.