В ДТП под Киевом погибли три человека

Сегодня в 14.40 в Бориспольском районе Киевской области на автотрассе Бортничи-Рогозив водитель автомобиля "Дэу-Ланос" не выбрал безопасной скорости движения, вследствие этого автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с "КамАзом".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, по предварительным данным, водитель и двое пассажиров легкового автомобиля от полученных травм погибли на месте происшествия.

Другие подробности выясняются.