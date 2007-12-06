В ДТП под Киевом погибли три человека
18:12, 06 декабря 2007Общество
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Авария на дороге Бортничи-Рогозив
Сегодня в 14.40 в Бориспольском районе Киевской области на автотрассе Бортничи-Рогозив водитель автомобиля "Дэу-Ланос" не выбрал безопасной скорости движения, вследствие этого автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с "КамАзом".
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, по предварительным данным, водитель и двое пассажиров легкового автомобиля от полученных травм погибли на месте происшествия.
Другие подробности выясняются.
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